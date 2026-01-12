Liga MX Femenil Toluca vence al Atlas en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil Con doblete de Naomi Muñoz el Toluca se impone de local a un Atlas que resistió casi hasta el final del partido.

Video Resumen | Toluca derrota con facilidad a Atlas en el Infierno

En partido de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con doblete de Naomi Muñoz, el Toluca doblegó en el Nemesio Diez 2-0 al Atlas y se mete en la pelea por los primeros sitios de la competencia al sumar su segunda victoria.

El primer tiempo fue de un dominio casi total de las escarlatas, buscaron por uno y otro lado hacer daño, pero a pesar de que construyeron varias llegadas de verdadero peligro, no lograron concretarlas y se fueron al descanso con la pizarra sin moverse.

En la parte complementaria la historia no cambiaría mucho y, a fuerza de mucho insistir, sería hasta el minuto 71 que Naomi Muñoz encontraría un balón en el área, sacaría el disparo con algo de dificultad y, tras impactarse en el poste el balón terminaría en el fondo de la portería para el 1-0 de las Diablas Rojas.

Cinco minutos después, la embestida escarlata volvería a rendir frutos, ahora tras un error defensivo en el que Eugenie Le Sommer robó el balón, lo sirvió para Naomi Muñoz y ésta simplemente la empujó para concretar su doblete y el segundo del Toluca.