    Liga MX Femenil

    Toluca vence al Atlas en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

    Con doblete de Naomi Muñoz el Toluca se impone de local a un Atlas que resistió casi hasta el final del partido.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Toluca derrota con facilidad a Atlas en el Infierno

    En partido de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con doblete de Naomi Muñoz, el Toluca doblegó en el Nemesio Diez 2-0 al Atlas y se mete en la pelea por los primeros sitios de la competencia al sumar su segunda victoria.

    Más sobre Liga MX Femenil

    Resumen | Toluca derrota con facilidad a Atlas en el Infierno
    8:35

    Resumen | Toluca derrota con facilidad a Atlas en el Infierno

    Liga MX Femenil
    América Femenil sufre la baja de Isaa Haas tras fractura en el partido ante Tijuana
    1 mins

    América Femenil sufre la baja de Isaa Haas tras fractura en el partido ante Tijuana

    Liga MX Femenil
    Rayadas se luce con golazos para humillar a Necaxa en la Liga MX Femenil
    1 mins

    Rayadas se luce con golazos para humillar a Necaxa en la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Resumen | A base de golazos, Rayadas humilla a Necaxa en Liga MX Femenil
    7:46

    Resumen | A base de golazos, Rayadas humilla a Necaxa en Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Como Gio dos Santos! Scarlett Camberos exhibe en redes gravedad de su lesión
    1:16

    ¡Como Gio dos Santos! Scarlett Camberos exhibe en redes gravedad de su lesión

    Liga MX Femenil
    Scarlett Camberos exhibe terrible corte en pierna tras el partido ante Tijuana
    1 mins

    Scarlett Camberos exhibe terrible corte en pierna tras el partido ante Tijuana

    Liga MX Femenil
    Cruz Azul y Chivas firman empate en Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil
    1 mins

    Cruz Azul y Chivas firman empate en Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Se neutralizan! Cruz Azul y Chivas no se hacen daño en la J2
    9:51

    ¡Se neutralizan! Cruz Azul y Chivas no se hacen daño en la J2

    Liga MX Femenil
    América suma como refuerzo a atacante proveniente del Manchester United
    2 mins

    América suma como refuerzo a atacante proveniente del Manchester United

    Liga MX Femenil
    América suma refuerzo proveniente del Atlético de Madrid para el Clausura 2026
    1 mins

    América suma refuerzo proveniente del Atlético de Madrid para el Clausura 2026

    Liga MX Femenil

    El primer tiempo fue de un dominio casi total de las escarlatas, buscaron por uno y otro lado hacer daño, pero a pesar de que construyeron varias llegadas de verdadero peligro, no lograron concretarlas y se fueron al descanso con la pizarra sin moverse.

    PUBLICIDAD

    En la parte complementaria la historia no cambiaría mucho y, a fuerza de mucho insistir, sería hasta el minuto 71 que Naomi Muñoz encontraría un balón en el área, sacaría el disparo con algo de dificultad y, tras impactarse en el poste el balón terminaría en el fondo de la portería para el 1-0 de las Diablas Rojas.

    Cinco minutos después, la embestida escarlata volvería a rendir frutos, ahora tras un error defensivo en el que Eugenie Le Sommer robó el balón, lo sirvió para Naomi Muñoz y ésta simplemente la empujó para concretar su doblete y el segundo del Toluca.

    El marcador no se movió más, un complicado 2-0 del Toluca sobre el Atlas que manda a las Diablas Rojas a la lucha por los tres primeros lugares de la Liga MX Femenil, junto a Rayadas y Pachuca, y la próxima jornada visitará al Puebla; mientras que Atlas recibirá al Tijuana.

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX