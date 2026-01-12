Liga MX Femenil América Femenil sufre la baja de Isaa Haas tras fractura en el partido ante Tijuana Las Águilas no podrán contar con uno de sus flamantes refuerzos para los siguientes partidos del Clausura 2026.

América Femenil recibió una dura noticia en el arranque del Clausura 2026 luego de que se confirmara la baja de su nuevo refuerzo Isa Haas debido a una fractura que sufrió en el juego frente a Tijuana de la jornada 2.

A través de redes sociales el conjunto de las Águilas dio a conocer que la brasileña presentó u na fractura nasal tras un golpe que recibió en el rostro por lo que será intervenida quirúrgicamente y se perderá los siguientes compromisos de las Azulcremas.

Fue al minuto 18 de la primera parte cuando Isa Haas recibió un codazo por parte de Kader Hancar durante un tiro de esquina que provocó que la defensora abandonara el partido por el protocolo de conmoción.

Isa Haas llegó al América como refuerzo para este Clausura 2026 y ante Tijuana fue su debut en el futbol mexicano femenil.

De igual forma, las Águilas también tendrán la baja de Scarlett Camberos por una expulsión en el juego contras la fronterizas en donde también sufrió una dura herida en una de sus piernas que provocó que ‘explotará’ en contra del arbitraje.