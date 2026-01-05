    Liga MX Femenil

    Toluca golea a Tijuana en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

    Con tres goles de la francesa Eugenie Le Sommer, Toluca se impone por goleada a las Xolas de Tijuana.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Resumen | Toluca golea a Xolas en el inicio del Clausura 2026

    En partido de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Toluca, con triplete de la francesa Eugenie Le Sommer, goleó en casa 5-3 al Tijuana.

    Apenas corría el minuto 7, cuando tras una duda en la salida de la portera de Xolas, Kayla Fernandez le ganó en el salto, metió el cabezazo y la mandó al fondo para el 1-0 del Toluca.

    El segundo de las Diablas no tardó mucho en llegar, nuevamente un mal despeje de Ana Paz fue regresado desde mediocampo, mismo que tomó Eugenie Le Sommer y lo mandó a la red.

    Pero antes del descanso las de Tijuana reaccionarían tras un tiro libre desde lejos del área, mismo que sería rematado de cabeza de manera precisa por Jazmín Enrigue para enviarlo al fondo y acortar la distancia.

    Y en el inicio del segundo tiempo siguió la embestida, ahora a cargo de Dana Sandoval, quien remató un centro al área y dejó sin oportunidad a la guardameta para emparejar los cartones.

    Sin embargo, las de Toluca reaccionaron casi de forma inmediata, luego de un nuevo error defensivo que dejó el balón en el área, para que la recién ingresada Faustine Robert lo prendiera y le devolviera la ventaja a las escarlatas.

    A los 69 minutos, tras un derribe en el área, apareció nuevamente la frances a Eugenie Le Sommer para disparar desde los 11 pasos y poner la pizarra 4-2 para las Diablas Rojas.

    En la recta final las fronterizas buscaron reaccionar al poner el 4-3, sin embargo, Eugenie Le Sommer volvió a aparecer para ponerlas quietas, marcar su triplete y poner cifras definitivas de 5-3 con un auténtico golazo.

