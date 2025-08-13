Toluca Femenil pone distancia con Chivas en lo alto de la Liga MX Femenil

Video Resumen | Toluca hace pesar el 'infierno' y derrotan a Chivas

Toluca Femenil confirmó su gran momento en la Liga MX Femenil y dio cuenta de Chivas en la Jornada 6 del Apertura 2025 de este circuito.

El conjunto de las Diablas venció por 2-1 al Rebaño para asentarse en la parte alta de la tabla de la Liga MX Femenil.

Amaninde Henry, de cabeza, abrió el marcador en el primer tiempo después del cobro de un tiro indirecto. Henry aprovechó la floja marca para levantarse y rematar.

Eugenie Le Sommer extendió la ventaja para las Escarlatas, todo gracias a una defensa muy displicente por parte de las rojiblancas y con un nuevo cabezazo, el Toluca ya definía el partido en el Estadio Nemesio Diez.