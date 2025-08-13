    Liga MX Femenil

    Toluca Femenil pone distancia con Chivas en lo alto de la Liga MX Femenil

    Las Diablas confirman un gran momento y el Rebaño suma su segunda derrota en el torneo.

    TUDN
    Video Resumen | Toluca hace pesar el 'infierno' y derrotan a Chivas

    Toluca Femenil confirmó su gran momento en la Liga MX Femenil y dio cuenta de Chivas en la Jornada 6 del Apertura 2025 de este circuito.

    El conjunto de las Diablas venció por 2-1 al Rebaño para asentarse en la parte alta de la tabla de la Liga MX Femenil.

    Amaninde Henry, de cabeza, abrió el marcador en el primer tiempo después del cobro de un tiro indirecto. Henry aprovechó la floja marca para levantarse y rematar.

    Eugenie Le Sommer extendió la ventaja para las Escarlatas, todo gracias a una defensa muy displicente por parte de las rojiblancas y con un nuevo cabezazo, el Toluca ya definía el partido en el Estadio Nemesio Diez.

    Cas Montero descontó para Chivas para que el marcador se 'maquillara' más para las tapatías, aunque fue insuficiente. Guadalajara queda con 10 puntos, mientras que las mexiquenses llegaron a 16 para igualar a Tigres.

