Todo un éxito la tercera edición del “Rayadas inspirando sueños” en el Parque Ecológico Chipinque.
Más de 120 niñas tuvieron la oportunidad de participar en "Rayadas inspirando sueños" en una dinámica muy especial.
Por:TUDN
Más de 120 niñas de las distintas escuelas oficiales tuvieron un momento de conexión e inspiración con sus ídolas Juana Plata, Ashley Fernández, Nicole Pérez y Carol Cázares, además de Eva Espejo, directora deportiva, fueron parte de las actividades recreativas y de integración.
Entre las dinámicas realizaron una bomba de semilla, una activación teatral y un mini torneo de futbol con reglas especiales enfocadas al tema de la sociedad.
Al terminar, todas las presentes se tomaron la foto y recibieron el autógrafo del recuerdo.
“Muy bonita, es algo que nos llena de mucha energía…. niñas chiquitas como cuando nosotros lo éramos”, dijo Nicole Pérez.
