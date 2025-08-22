Todo un éxito la tercera edición del “Rayadas inspirando sueños” en el Parque Ecológico Chipinque.

Más de 120 niñas de las distintas escuelas oficiales tuvieron un momento de conexión e inspiración con sus ídolas Juana Plata, Ashley Fernández, Nicole Pérez y Carol Cázares, además de Eva Espejo, directora deportiva, fueron parte de las actividades recreativas y de integración.

PUBLICIDAD

Entre las dinámicas realizaron una bomba de semilla, una activación teatral y un mini torneo de futbol con reglas especiales enfocadas al tema de la sociedad.

Al terminar, todas las presentes se tomaron la foto y recibieron el autógrafo del recuerdo.

“Muy bonita, es algo que nos llena de mucha energía…. niñas chiquitas como cuando nosotros lo éramos”, dijo Nicole Pérez.