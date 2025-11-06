Video Jugadora del América está nominada a los Premios The Best

Sandra Paños se encuentra entre las 22 arqueras elegibles para ser parte del once femenino del año para el premio The Best de la FIFA.

La arquera del América, española de 34 años, podrá ser votada para el equipo ideal femenino del año de entre una lista de candidatas en la que destacan Cata Coll de España y FC Barcelona, Hannah Hampton de Inglaterra y Chelsea, y Phallon Tullis-Joyce de Estados Unidos y Manchester United.

La FIFA recuerda que las futbolistas han sido nominadas por sus actuaciones entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, por lo que se pide a los votantes tomen su elección, también, tomando en cuenta esas fechas.

Hay que mencionar, también, que Paños no está entre las siete nominadas al Premio The Best para mejor mejor guardameta.

Paños llegó a las Águilas en junio del 2024 proveniente del FC Barcelona, club en el que es toda una leyenda.

En su primer torneo en México alcanzó las semifinales del Apertura 2024 y en el Clausura 2025 llegó a la final en la que América cayó 3-2 ante Pachuca.

Juega actualmente su tercera campaña con las de Coapa y en el Apertura 2025 suma 13 partidos jugados y 13 de titular y ha disputado 1170 minutos.

Y este mismo jueves, junto a su club enfrentará el juego de ida de los Cuartos de Final del torneo de la Liga MX.

Paños militó con el FC Barcelona durante nueve años. Ahí fue multicampeona tanto en LaLiga como en la Champions League y la Copa de la Reina.

En su palmarés tiene cuatro títulos de Liga así como dos Champions, cinco Copas de la Reina y cuatro Supercopas.

Ha ganado, también, cuatro trofeos Zamora a la arquera menos goleada del campeonato español y ha sido parte de la selección española en distintas oportunidades.

Lista de arqueras nominados para ser parte del 11 ideal de la FIFA para los premios The Best:

Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)

Chen (China y Wuhan Jiangda)

Cata Coll (España y Barcelona)

Zainab Donga (Islas Salomón)

Mary Earps (Inglaterra y París Saint-Germain)

Habiba Emad (Egipto y FC Masar)

Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais)

Nicky Evrard (Bélgica y PSV Eindhoven)

Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)

Cynthia Konlan (Ghana)

Lorena (Brasil y Gremio/Kansas City Current)

Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)

Fideline Ngoy Mudimbi (República Democrática del Congo y TP Mazembe)

Nicole (Brasil y Corinthians)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion)

Sandra Panos (España y Club América)

Livia Peng (Suiza y Chelsea/Werder Bremen)

Katherine Tapia (Colombia y Palmeiras)

Phallon Tullis-Joyce (EE. UU. y Manchester United)

Daphne van Domselaar (Países Bajos y Arsenal)

Yessica Velásquez (Colombia y Santa Fe)

Ayaka Yamashita (Japón y Manchester City)