Video Resumen | América golea a FC Juárez y aprieta la cima de la tabla general

América sigue a la casa de las líderes y la tarde de este viernes goleó 4-0 a FC Juárez en segunda velocidad en juego de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las anotaciones fueron obra de Scarlett Camberos, a los cuatro minutos del juego, de Kiara Palacios, a los ocho, de Montse Saldívar, a los 20, y Alondra Cabanillas a los 83.

Con su anotación en el partido, Saldívar llegó a 13 tantos en la campaña y se mantiene en la persecución de Charlyn Corral que hasta antes de su juego del fin de semana sumaba 14 y que es quien se mantiene al frente del goleo individual.

Las Águilas no debieron hacer demasiado para imponerse a unas visitantes que desde el inicio asumieron su papel de víctimas y apenas empujaron por el resultado del partido.

Bien conjuntadas y abriendo espacios, las jugadoras de Ángel Villacampa encontraron muy pronto huecos y, más importante, los aprovecharon para tener el control del esférico y del partido desde el inicio.

Y sí fueron cuatro tantos, pero pudieron ser muchos más porque Emily Alvarado, la arquera de FC Juárez, tuvo al menos cinco atajadas de gol decisivas que mantuvieron el juego solo en cuatro tantos de diferencia

Con este resultado, América sumó 29 puntos y a falta de que se jueguen lo que resta de la fecha, se mantiene luchando en la cima con Tigres y Pachuca. Por su parte, FC Juárez se quedó con 20 unidades y está a mitad de la tabla.