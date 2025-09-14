Video ¡Doblete de Castro! Brutal asistencia de Jaramillo para el gol de Chivas

Chivas se llevó el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil ante América en calidad de visitante y con doblete de Denise Castro para sellar un fin de semana gris para todos el americanismo.

Horas después de la derrota de las Águilas en el Clásico de la Liga MX, el Estadio Azulcrema recibía el otro gran partido en su versión femenil donde los americanistas buscaban cobrar revancha.

Sin embargo, en 22 minutos, Chivas se adelantó en el marcador tras haber dominado desde el inicio y lo hizo con un golazo de Denise Castro en los linderos del área.

La jugadora impactó el balón de primera intención tras un pase diagonal y aprovechó el efecto de la pelota para mandarlo al ángulo y dejar a Sandra Paños sin opciones de atajar.

Los errores de América en la defensa y al frente permitieron que Chivas aumentara la ventaja a minutos del descanso al entregar la pelota en la salida.

Jaramillo filtró un balón por aire para que Castro rematara de primera intención nuevamente con la punta del pie y vencer por segunda ocasión a Paños para firmar su doblete y silenciar a todo el estadio.

De esta forma, América sumó su tercer partido consecutivo sin poder ganar en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y desaprovechó la oportunidad de empatar a Tigres en el liderato.