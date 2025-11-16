Este domingo 16 de noviembre la Liga MX Femenil conocerá a su segundo finalista del Torneo Apertura 2025 tras la Semifinal de Vuelta entre América y Chivas.

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil se disputará este domingo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes o Azulcrema, como se le conoce por los americanistas, a espera del equipo ganador de la serie entre Tigres y Cruz Azul.

PUBLICIDAD

América llega al partido ante Chivas con una gran ventaja en el marcador de dos goles obtenidos en la Ida en Guadalajara, por lo que el Rebaño deberá conseguir dos goles sin conceder ninguno para al menos alargar el partido.

AMÉRICA VS. CHIVAS: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO SEMIFINAL LIGA MX FEMENIL