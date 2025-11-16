    Liga MX Femenil

    América vs. Chivas: Horario y dónde ver Semifinal Vuelta de Liga MX Femenil

    Las Águilas buscan finiquitar la tarea con dos goles de ventaja y cerrando en el Estadio Azulcrema.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Boleto a la Final! Así puedes ver América vs. Chivas de Liga MX Femenil

    Este domingo 16 de noviembre la Liga MX Femenil conocerá a su segundo finalista del Torneo Apertura 2025 tras la Semifinal de Vuelta entre América y Chivas.

    El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil se disputará este domingo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes o Azulcrema, como se le conoce por los americanistas, a espera del equipo ganador de la serie entre Tigres y Cruz Azul.

    América llega al partido ante Chivas con una gran ventaja en el marcador de dos goles obtenidos en la Ida en Guadalajara, por lo que el Rebaño deberá conseguir dos goles sin conceder ninguno para al menos alargar el partido.

    AMÉRICA VS. CHIVAS: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO SEMIFINAL LIGA MX FEMENIL

    • América vs. Chivas

    • Semifinal de Vuelta
    • Domingo 16 de noviembre
    • 7pm centro de México
    • 8pm ET y 6pm del Pacífico (Estados Unidos)
    • México: Canal 9, TUDN y ViX
    • Estados Unidos: TUDN y ViX

