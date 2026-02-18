Liga MX Femenil Pumas presenta a Goya, su nueva mascota para la Liga MX Femenil La mascota nació tras un concurso en el que participó la comunidad universitaria de la UNAM.

Video ¡Pumas sorprende y revela a su nueva mascota!



Pumas reveló la imagen y el nombre de su nueva mascota, quien fue diseñada a través de un concurso en el que participó la comunidad universitaria de la UNAM.

“Goya” fue presentada a través de una conferencia de prensa en la que estuvo presente el presidente del Club Universidad Nacional, el Dr. Luis Raúl González Pérez, y Raúl Alejandro Morales Reyes, el ganador del concurso que es alumno de posgrado en artes y diseño.

La mascota femenil surgió luego de que, el 7 de abril del 2025, Pumas lanzara una convocatoria para el concurso “diseño de la botarga femenil Goya”.

En el concurso participaron 53 personas: 24 alumnas, 21 alumnos, cuatro académicas, dos académicos, una trabajadora y un trabajador de la casa de estudios.

📑 Hoy se presentó a Goya, quien fue diseñada a través de un concurso entre la comunidad universitaria de la UNAM, el cual ganó Raúl Alejandro Morales Reyes, alumno del programa de posgrado en artes y diseño. En la imagen, el presidente del Club Universidad Nacional, Dr. Luis… pic.twitter.com/z1LC9BaQd0 — PUMAS (@PumasMX) February 18, 2026

Las propuestas fueron recibidas hasta el 30 de junio del 2025 y el ganador fue elegido por un jurado conformado por especiales en arte, diseño, comunicación visual, jugadoras del primer equipo de Pumas Femenil y el presidente Luis Raúl González Pérez.

“Goya tiene el objetivo de fortalecer la promoción de la igualdad de género en el futbol para que las aficionadas y los aficionados de Pumas se sientan identificados con las jugadoras y los jugadores”, explica Pumas en el comunicado publicado en su sitio web.

“Además, buscará impulsar el vínculo y acrecentar la identidad con la comunicad y la afición, un reflejo del orgullo, la inclusión y la excelencia, resaltando los valores y el espíritu universitario”, añade el club.