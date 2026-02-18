Pumas presenta a Goya, su nueva mascota para la Liga MX Femenil
La mascota nació tras un concurso en el que participó la comunidad universitaria de la UNAM.
Pumas reveló la imagen y el nombre de su nueva mascota, quien fue diseñada a través de un concurso en el que participó la comunidad universitaria de la UNAM.
“Goya” fue presentada a través de una conferencia de prensa en la que estuvo presente el presidente del Club Universidad Nacional, el Dr. Luis Raúl González Pérez, y Raúl Alejandro Morales Reyes, el ganador del concurso que es alumno de posgrado en artes y diseño.
La mascota femenil surgió luego de que, el 7 de abril del 2025, Pumas lanzara una convocatoria para el concurso “diseño de la botarga femenil Goya”.
En el concurso participaron 53 personas: 24 alumnas, 21 alumnos, cuatro académicas, dos académicos, una trabajadora y un trabajador de la casa de estudios.
📑 Hoy se presentó a Goya, quien fue diseñada a través de un concurso entre la comunidad universitaria de la UNAM, el cual ganó Raúl Alejandro Morales Reyes, alumno del programa de posgrado en artes y diseño. En la imagen, el presidente del Club Universidad Nacional, Dr. Luis… pic.twitter.com/z1LC9BaQd0— PUMAS (@PumasMX) February 18, 2026
Las propuestas fueron recibidas hasta el 30 de junio del 2025 y el ganador fue elegido por un jurado conformado por especiales en arte, diseño, comunicación visual, jugadoras del primer equipo de Pumas Femenil y el presidente Luis Raúl González Pérez.
“Goya tiene el objetivo de fortalecer la promoción de la igualdad de género en el futbol para que las aficionadas y los aficionados de Pumas se sientan identificados con las jugadoras y los jugadores”, explica Pumas en el comunicado publicado en su sitio web.
“Además, buscará impulsar el vínculo y acrecentar la identidad con la comunicad y la afición, un reflejo del orgullo, la inclusión y la excelencia, resaltando los valores y el espíritu universitario”, añade el club.
Goya será presentada en el Estadio Olímpico Universitario en el partido Pumas vs. Tigres de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil que se disputará este viernes 20 de febrero.