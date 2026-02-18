    Liga MX Femenil

    Pumas presenta a Goya, su nueva mascota para la Liga MX Femenil

    La mascota nació tras un concurso en el que participó la comunidad universitaria de la UNAM.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Pumas sorprende y revela a su nueva mascota!


    Pumas reveló la imagen y el nombre de su nueva mascota, quien fue diseñada a través de un concurso en el que participó la comunidad universitaria de la UNAM.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    Katty Martínez sufre fuerte lesión con Rayadas y deberá ser operada
    1 mins

    Katty Martínez sufre fuerte lesión con Rayadas y deberá ser operada

    Liga MX Femenil
    Resumen | Toluca y Pachuca dividen puntos en el infierno
    9:54

    Resumen | Toluca y Pachuca dividen puntos en el infierno

    Liga MX Femenil
    Partidos del 16 de febrero: Se cierra jornada en España y Liga MX Femenil
    1 mins

    Partidos del 16 de febrero: Se cierra jornada en España y Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡América deja escapar dos puntos en casa!
    1 mins

    ¡América deja escapar dos puntos en casa!

    Liga MX Femenil
    ¡Katy 'Killer' sale en el carrito de las desgracias! Se lesiona la rodilla
    2:18

    ¡Katy 'Killer' sale en el carrito de las desgracias! Se lesiona la rodilla

    Liga MX Femenil
    Resumen | Rayadas le roba dos puntos al América
    9:40

    Resumen | Rayadas le roba dos puntos al América

    Liga MX Femenil
    América Femenil perdería a Kiana Palacios
    1 mins

    América Femenil perdería a Kiana Palacios

    Liga MX Femenil
    ¡Rayadas lo empata! Lucía García con gran definición para el 1-1
    1:19

    ¡Rayadas lo empata! Lucía García con gran definición para el 1-1

    Liga MX Femenil
    ¡Penal del tamaño del estadio, pero la central no lo marca a favor del América!
    1:45

    ¡Penal del tamaño del estadio, pero la central no lo marca a favor del América!

    Liga MX Femenil
    ¡Hizo lo más difícil! Montse Saldívar se pierde el segundo
    1:36

    ¡Hizo lo más difícil! Montse Saldívar se pierde el segundo

    Liga MX Femenil

    “Goya” fue presentada a través de una conferencia de prensa en la que estuvo presente el presidente del Club Universidad Nacional, el Dr. Luis Raúl González Pérez, y Raúl Alejandro Morales Reyes, el ganador del concurso que es alumno de posgrado en artes y diseño.

    La mascota femenil surgió luego de que, el 7 de abril del 2025, Pumas lanzara una convocatoria para el concurso “diseño de la botarga femenil Goya”.

    En el concurso participaron 53 personas: 24 alumnas, 21 alumnos, cuatro académicas, dos académicos, una trabajadora y un trabajador de la casa de estudios.

    Las propuestas fueron recibidas hasta el 30 de junio del 2025 y el ganador fue elegido por un jurado conformado por especiales en arte, diseño, comunicación visual, jugadoras del primer equipo de Pumas Femenil y el presidente Luis Raúl González Pérez.

    “Goya tiene el objetivo de fortalecer la promoción de la igualdad de género en el futbol para que las aficionadas y los aficionados de Pumas se sientan identificados con las jugadoras y los jugadores”, explica Pumas en el comunicado publicado en su sitio web.

    “Además, buscará impulsar el vínculo y acrecentar la identidad con la comunicad y la afición, un reflejo del orgullo, la inclusión y la excelencia, resaltando los valores y el espíritu universitario”, añade el club.

    Goya será presentada en el Estadio Olímpico Universitario en el partido Pumas vs. Tigres de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil que se disputará este viernes 20 de febrero.

    Relacionados:
    Liga MX FemenilPumas UNAMLiga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX