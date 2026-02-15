Liga MX Femenil América Femenil perdería a Kiana Palacios Las Águilas sufrirían la baja de un elemento clave en el ataque del equipo.

Video Figura del América podría marcharse al futbol de Estados Unidos

La escuadra del América Femenil tendría una dura baja luego de que se diera a conocer que Kiana Palacios, referente en el ataque del equipo, podría salir del equipo.

De acuerdo información de Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, l a atacante azulcrema apuntaría a futbol de los Estados Unidos.

“No es un hecho, tampoco es que este descartado… pero si hay posibilidades de que pueda emigrar”, informó Zaritzi Sosa.

Este rumor se desató luego de que Kiana Palacios no fuera convocada para el juego del América Femenil ante Rayadas por la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Palacios llegó al América en el 2021 tras su paso por el futbol español, en el 2023 logró el título de liga con las Águilas y en el 2025 se convirtió en la goleadora histórica de las Azulcremas.