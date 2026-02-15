Liga MX Femenil ¡América deja escapar dos puntos en casa! Cuando las Águilas se perfilaban al triunfo, Lucía García les arruina la celebración para darle a Rayadas el empate a un gol.

América apuntaba a lo más alto de la Liga MX Femenil y a nueve minutos del final la posibilidad de amanecer como líder del torneo se esfumó c on una gran definición de Lucía García para dejar el marcador empatado a un gol.

Las Águilas dominaron la primera mitad e incluso el tanto se produjo con un error de la defensa con el autogol de Daiane Santos, para abrir el marcador. América no dejó de insistir en aumentar su ventaja, pero no se concretó.

Montse Saldívar tuvo la oportunidad más clara, pero en la definición falló. También hubo un claro penal a favor del América, que la central no vio o no quiso marcar. La falta era muy clara, pero no se marcó nada.

Para el complemento, Rayadas fue mejorando en su funcionamiento y tras el ingreso de Katty Martínez en el primer balón que tocó, le pone gran asistencia a Lucía García para el empate a un gol en el Ciudad de los Deportes.

