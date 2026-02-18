Liga MX Femenil Katty Martínez sufre fuerte lesión con Rayadas y deberá ser operada La lesión se dio el fin de semana pasado y requeriría intervención quirúrgica y varias semanas fuera de las canchas.

La mala suerte ronda en Monterrey y el conjunto de la Sultana del Norte debió sumar una lesión más tras la actividad del pasado fin de semana, nada amistoso y mucho menos amoroso de lo pensado.

Fue en tiempo de compensación, al 90+6’, que la experimentada delantera del conjunto regio despejó una pelota en su área e hizo mal apoyo con la pierna derecha, por lo que se lesionó la rodilla y debió ser reemplazada por Marcela Restrepo.

RAYADAS ANUNCIA LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN DE KATTY MARTÍNEZ

El cuadro de Monterrey Femenil anunció la gravedad de la lesión de su jugadora e indicó que se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras una serie de estudios y análisis.

“La jugadora será intervenida quirúrgicamente e iniciará inmediatamente su proceso de rehabilitación”, indicó Rayadas en un comunicado tras la lesión de Katty Martínez, que jugaba su cuarto torneo con el conjunto regiomontano.

Katty Martínez es multicampeona de la Liga MX Femenil, conquistó cuatro títulos como jugadora de Tigres uno con América y uno más con Rayadas en el Apertura 2024, su primer torneo con éste club.