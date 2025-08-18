    Liga MX Femenil

    Necaxa vs Cruz Azul femenil, resumen, goles del juego de la Liga MX Femenil

    Las Centellas y las Celestes no regalaron nada en el duelo, pero solo se llevaron una unidad.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Partidazo en Aguascalientes, Necaxa y Cruz Azul dividen puntos

    Necaxa y Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil en la cancha del Estadio Victoria en Aguascalientes.

    El encuentro fue parejo, contrario a lo que se esperaba, teniendo en cuenta que la Máquina viene con un mejor nivel en este inicio de torneo.

    PUBLICIDAD

    El marcador se lo abrió Aerial Chavarin en un remate sencillo al arco tras el buen pase de su compañera que llegó por el costado de la derecha.

    Sam Calvillo no le dio oportunidad a las Celestes de festeja, porque minutos después emparejó el marcador con un trallazo que prendió de aire y cruzó a la portera.

    Antes del descanso, la refuerzo inglés de Cruz Azul, Leigh-anne Robe metió un cañonazo que solo vio pasar la arquera de las Centellas.

    Para la segunda mitad llegó la remontada de Necaxa, volvió a aparecer Sam Calvillo con un remate dentro del área en jugada a balón parado en el que se adelantó a la defensa para ganar el balón.

    Casi llegando al final del encuentro, las Centellas recuperaron el balón en la zona baja de la Máquina y el tiro de Lupita Fernández lo alcanzó a desviar la defensa y terminó dentro de la portería.

    Cruz Azul no bajó los brazos y en el tiempo agregado del partido llegó Analu Martínez emparejó el marcador de nueva cuenta con el zurdazo cruzado ante la mirada de la defensiva de las Centellas.

    Para la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Necaxa visitará a Atlético de San Luis y Cruz Azul recibirá a Toluca.

    Más sobre Liga MX Femenil

    1:16
    ¡Final de locura! Gol de Analu Martínez y Cruz Azul lo empata en el agregado

    ¡Final de locura! Gol de Analu Martínez y Cruz Azul lo empata en el agregado

    1:18
    ¡Lo remontó Necaxa! Lupita Fernández no perdonó: gol de las Centellas

    ¡Lo remontó Necaxa! Lupita Fernández no perdonó: gol de las Centellas

    1:17
    Doblete de Sam Calvillo y el partido está empatado de nuevo en Aguascalientes

    Doblete de Sam Calvillo y el partido está empatado de nuevo en Aguascalientes

    1:20
    Jugada de pizarrón, y Robe sacó un cañonazo para el 1-2 de Cruz Azul

    Jugada de pizarrón, y Robe sacó un cañonazo para el 1-2 de Cruz Azul

    1:31
    ¡Se empató el partido! Sam Calvillo sacó un zurdazo para el 1-1 de las Centellas

    ¡Se empató el partido! Sam Calvillo sacó un zurdazo para el 1-1 de las Centellas

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD