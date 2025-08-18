Necaxa y Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil en la cancha del Estadio Victoria en Aguascalientes.

El encuentro fue parejo, contrario a lo que se esperaba, teniendo en cuenta que la Máquina viene con un mejor nivel en este inicio de torneo.

PUBLICIDAD

El marcador se lo abrió Aerial Chavarin en un remate sencillo al arco tras el buen pase de su compañera que llegó por el costado de la derecha.

Sam Calvillo no le dio oportunidad a las Celestes de festeja, porque minutos después emparejó el marcador con un trallazo que prendió de aire y cruzó a la portera.

Antes del descanso, la refuerzo inglés de Cruz Azul, Leigh-anne Robe metió un cañonazo que solo vio pasar la arquera de las Centellas.

Para la segunda mitad llegó la remontada de Necaxa, volvió a aparecer Sam Calvillo con un remate dentro del área en jugada a balón parado en el que se adelantó a la defensa para ganar el balón.

Casi llegando al final del encuentro, las Centellas recuperaron el balón en la zona baja de la Máquina y el tiro de Lupita Fernández lo alcanzó a desviar la defensa y terminó dentro de la portería.

Cruz Azul no bajó los brazos y en el tiempo agregado del partido llegó Analu Martínez emparejó el marcador de nueva cuenta con el zurdazo cruzado ante la mirada de la defensiva de las Centellas.