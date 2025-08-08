En partido de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio BBVA, las R ayadas aprovecharon su condición de local y terminaron por golear 5-0 al Mazatlán, para colocarse en la pelea por el liderato del Apertura 2025.

Apenas corría el minuto 2 del encuentro, cuando Katty Martínez se encargó de enviar el 1-0 a la portería rival cuando remató en el área en disparo cruzado; mientras que al 18' Alejandra Calderón hizo el segundo en un fogonazo de frente al arco.

PUBLICIDAD

A los 35 minutos Diana Evangelista aprovechó un contragolpe de las Rayados para poner el marcador 3-0 antes del descanso; mientras que a los 62' con un auténtico golazo, Lucía García puso el 4-0 que ya era lapidario para las Cañoneras.

En una jugada por banda derecha a los 70 minutos, el balón cayó a los pies de Christina Burkenroad, quien al no tener ángulo de disparo le pegó de taquito para enviar la de gajos, una vez más, a las redes del Mazatlán para el contundente 5-0 en favor del Monterrey.