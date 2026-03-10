    Liga MX Femenil

    Chivas derrota al América en partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

    Guadalajara vino de un 2-0 en contra y con los goles de Valenzuela, Jaramillo e Iturbide se llevaron la victoria.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡El futbol se une en torno a la jugadora Claudia Cid!

    Chivas se enfrentó al América en el Clásico Nacional en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

    Partido que se suspendió por los actos violentos en Guadalajara el pasado 22 de febrero, el marcador finalizó con un 3-2 para las Rojiblancas.

    La primera parte fue peleada y de poca actividad en los arcos, con lo que dejaron toda la emoción para la segunda parte.

    Al minuto 55, la delantera brasileña, Geyse da Silva abrió el marcador en una jugada individual en la que se quitó la marca, enganchó al centro y sacó el tiro cruzado para vencer a Blanca Félix en el fondo.

    Cinco minutos después, Nancy Antonio aprovechó el balón que quedó dentro del área y la primera intención sacó el trallazo de derecha que dejó sin posibilidades a la portera Rojiblanca.

    Chivas respondió al minuto 65 con la anotación de Gabriela Valenzuela, quien empujó el balón que le puso Denise Castro tras una buena jugada individual por el costado de la izquierda.

    El momento de las locales no quedó ahí, fueron al frente y al minuto 73, Caro Jaramillo disparó desde fuera del área, el balón pegó en el travesaño y luego en la espalda de Sandra Paños para internarse en la meta de las Águilas.

    Tres minutos después, Geyse da Silva había marcado su doblete tras el pase de Irene Guerrero, pero la sorprendieron en fuera de juego y anularon la anotación.

    Rumbo al final del partido, apareció la doctora del gol, Boyi Iturbide para darle la vuelta al marcador con un remate entre las piernas de la portera de la Águilas tras el buen pase dentro del área.

    Con este resultado, Chivas llegará a 25 puntos, mientras que América se quedará con 21 unidades.

    El siguiente partido del América será ante León en duelo de la Jornada 11, mientras que Chivas lo hará hasta la fecha 12 cuando reciba a Pachuca, Guadalajara pospuso su juego ante Juárez de la fecha 11.

    Liga MX FemenilChivas Femenil

