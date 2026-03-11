    Liga MX Femenil

    Jugadoras de Chivas se burlan de Jana Gutiérrez tras el Clásico Femenil

    Previo al Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, la jugadora del América dijo que el pasto del Guadalajara era malo, las jugadoras del Rebaño respondieron con triunfo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Chivas vence al América en el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

    Chivas derrotó al América en el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil como parte de la Jornada 10 del Clausura 2026 con goles de Gabriela Valenzuela, Adriana Iturbide y un autogol de la portera Sandra Paños tras rebote en el travesaño.

    Previo al partido, Jana Gutiérrez, una de las jugadoras más destacadas y mediáticas de las Águilas, calentó el Clásico Nacional en la Liga MX Femenil con unas declaraciones en las que criticó el estado del césped del Estadio Akron.

    “A mí me encanta jugar en el Akron, me encanta que me abucheen, me encanta porque me prende más y me motiva más.

    Pero la cancha, así como que el césped está horrible, pero todo lo demás; los vestidores, el ambiente es increíble”, indicó en su momento Jana Gutiérrez para generar fricción con las futbolistas del Rebaño.

    Fue después del partido que las jugadoras del Rebaño le mandaron un mensajito a Jana Gutiérrez a través de un video difundido en las redes sociales de Chivas Femenil y en el que le dicen “está bueno, eh; está bueno”, tocan el césped y aprueban su estado.

    Tras la victoria de Chivas ante América en la Liga MX Femenil, el Rebaño llegó a 25 puntos, uno por debajo de las líderes Rayadas; las Águilas se quedaron en 21 puntos como quintas en la tabla de posiciones.

    Liga MX FemenilChivas FemenilAmérica Femenil

