Karen Luna recuerda eliminaciones de América a Chivas previo al Clásico

"Sí lo es es el Clásico Nacional, sin demeritar los demás Clásicos, todos suman pero el Clásico Nacional es el mejor. En un Clásico no puedes decir que uno es favorito, si pasa que no llega con un mejor nivel, un Clásico se juega a muerte, a tope, no es solo venir por tres puntos, representa muchísimos, queremos los tres puntos, imponer nuestro juego, el equipo viene con esa mentalidad".