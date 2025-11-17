    Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil anuncia fechas y horarios de la Final América vs. Tigres

    Las Águilas, que vienen de superar a Chivas en Semis, abrirán la serie en casa, mientras que las Amazonas cerrarán en el Universitario.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video DT de América sorprende con gesto de humildad tras eliminar a Chivas

    El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tendrá una final ya clásica en el calendario: América y Tigres volverán a disputar el título tras un semestre en el que ambos confirmaron su condición de proyectos dominantes en el futbol femenil mexicano.

    Tigres aseguró su clasificación luego de superar a Cruz Azul en una eliminatoria cerrada que terminó 3-2 en el global. La eficacia en ataque y la estabilidad defensiva terminaron marcando la diferencia.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, América avanzó con autoridad tras derrotar a Chivas por un contundente 4-0 global. Su desempeño en semifinales confirmó el buen cierre de torneo y un funcionamiento más maduro en escenarios de alta exigencia.

    Desde 2018 ambas instituciones han protagonizado finales memorables, con Tigres dominando los cruces recientes y América intentando recuperar terreno en la rivalidad.

    FECHAS Y HORARIOS DE LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL

    Las Amazonas y las Águilas se enfrentarán por cuarta ocasión por el título del futbol mexicano femenil.

    · Partido de Ida: América vs Tigres, jueves 20 de noviembre, Estadio Ciudad de los Deportes, 20:00 h. A las 21:00 ET, 18:00 PT en Estados Unidos.

    · Partido de Vuelta: Tigres vs América, domingo 23 de noviembre, Estadio Universitario, 17:00 h centro de México. A las 18:00 ET, 15:00 PT en Estados Unidos.

