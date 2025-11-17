Liga MX Femenil anuncia fechas y horarios de la Final América vs. Tigres

Video DT de América sorprende con gesto de humildad tras eliminar a Chivas

El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tendrá una final ya clásica en el calendario: América y Tigres volverán a disputar el título tras un semestre en el que ambos confirmaron su condición de proyectos dominantes en el futbol femenil mexicano.

Tigres aseguró su clasificación luego de superar a Cruz Azul en una eliminatoria cerrada que terminó 3-2 en el global. La eficacia en ataque y la estabilidad defensiva terminaron marcando la diferencia.

Por su parte, América avanzó con autoridad tras derrotar a Chivas por un contundente 4-0 global. Su desempeño en semifinales confirmó el buen cierre de torneo y un funcionamiento más maduro en escenarios de alta exigencia.

Desde 2018 ambas instituciones han protagonizado finales memorables, con Tigres dominando los cruces recientes y América intentando recuperar terreno en la rivalidad.

FECHAS Y HORARIOS DE LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL

Las Amazonas y las Águilas se enfrentarán por cuarta ocasión por el título del futbol mexicano femenil.

· Partido de Ida: América vs Tigres, jueves 20 de noviembre, Estadio Ciudad de los Deportes, 20:00 h. A las 21:00 ET, 18:00 PT en Estados Unidos.