Liga MX Femenil anuncia fechas y horarios de la Final América vs. Tigres
Las Águilas, que vienen de superar a Chivas en Semis, abrirán la serie en casa, mientras que las Amazonas cerrarán en el Universitario.
El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tendrá una final ya clásica en el calendario: América y Tigres volverán a disputar el título tras un semestre en el que ambos confirmaron su condición de proyectos dominantes en el futbol femenil mexicano.
Tigres aseguró su clasificación luego de superar a Cruz Azul en una eliminatoria cerrada que terminó 3-2 en el global. La eficacia en ataque y la estabilidad defensiva terminaron marcando la diferencia.
Por su parte, América avanzó con autoridad tras derrotar a Chivas por un contundente 4-0 global. Su desempeño en semifinales confirmó el buen cierre de torneo y un funcionamiento más maduro en escenarios de alta exigencia.
Desde 2018 ambas instituciones han protagonizado finales memorables, con Tigres dominando los cruces recientes y América intentando recuperar terreno en la rivalidad.
FECHAS Y HORARIOS DE LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Las Amazonas y las Águilas se enfrentarán por cuarta ocasión por el título del futbol mexicano femenil.
· Partido de Ida: América vs Tigres, jueves 20 de noviembre, Estadio Ciudad de los Deportes, 20:00 h. A las 21:00 ET, 18:00 PT en Estados Unidos.
· Partido de Vuelta: Tigres vs América, domingo 23 de noviembre, Estadio Universitario, 17:00 h centro de México. A las 18:00 ET, 15:00 PT en Estados Unidos.