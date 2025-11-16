Así se jugará la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025
Tigres y América lucharán por el título de la Liga MX Femenil tras eliminar a Cruz Azul y Chivas.
Tigres y América disputarán la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025 tras eliminar a Cruz Azul y Chivas, respectivamente.
El club felino dejó fuera a La Máquina con un marcador global de 3-2 tras ganar la Semifinal de vuelta por 2-1 en el Volcán.
Mientras que las Águilas aprovecharon dos errores en la portería del Guadalajara para volver a ganar el Clásico Nacional por 2-0 y avanzar a la Final con un global de 4-0.
¿Cuándo se juega la Final de la Liga MX Femenil?
La Final de vuelta del Torneo Apertura 2025 se llevará a cabo en Nuevo León porque Tigres terminó con líder de la Fase Regular con 42 puntos, mientras que América culminó en el tercer puesto con 38 puntos.
Final de ida
- Fecha: Viernes 21 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.
- Horario: Por confirmar.
Final de vuelta
- Fecha: Lunes 24 de noviembre en el Estadio Universitario.
- Horario: Por confirmar.
América busca levantar el tercer título de su historia tras coronarse en el Apertura 2018 y Clausura 2023. Las Águilas han perdido tres Finales en los últimos dos años.
Por su parte, Tigres va por su séptimo campeonato para aumentar su ventaja como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil.
Las felinas se han coronado en el Clausura 2018, Clausura 2019, Apertura 2020, Apertura 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023.