Así se jugará la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025

Video Resumen | América derrota a Chivas y avanza a la Final de la Liga MX

Tigres y América disputarán la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025 tras eliminar a Cruz Azul y Chivas, respectivamente.

El club felino dejó fuera a La Máquina con un marcador global de 3-2 tras ganar la Semifinal de vuelta por 2-1 en el Volcán.

Mientras que las Águilas aprovecharon dos errores en la portería del Guadalajara para volver a ganar el Clásico Nacional por 2-0 y avanzar a la Final con un global de 4-0.

¿Cuándo se juega la Final de la Liga MX Femenil?

La Final de vuelta del Torneo Apertura 2025 se llevará a cabo en Nuevo León porque Tigres terminó con líder de la Fase Regular con 42 puntos, mientras que América culminó en el tercer puesto con 38 puntos.

Final de ida

Fecha: Viernes 21 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes .

. Horario: Por confirmar.

Final de vuelta

Fecha: Lunes 24 de noviembre en el Estadio Universitario .

. Horario: Por confirmar.

América busca levantar el tercer título de su historia tras coronarse en el Apertura 2018 y Clausura 2023. Las Águilas han perdido tres Finales en los últimos dos años.

Por su parte, Tigres va por su séptimo campeonato para aumentar su ventaja como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil.