    Liga MX Femenil

    Así se jugará la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025

    Tigres y América lucharán por el título de la Liga MX Femenil tras eliminar a Cruz Azul y Chivas.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | América derrota a Chivas y avanza a la Final de la Liga MX

    Tigres y América disputarán la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025 tras eliminar a Cruz Azul y Chivas, respectivamente.

    El club felino dejó fuera a La Máquina con un marcador global de 3-2 tras ganar la Semifinal de vuelta por 2-1 en el Volcán.

    PUBLICIDAD

    Mientras que las Águilas aprovecharon dos errores en la portería del Guadalajara para volver a ganar el Clásico Nacional por 2-0 y avanzar a la Final con un global de 4-0.

    ¿Cuándo se juega la Final de la Liga MX Femenil?

    La Final de vuelta del Torneo Apertura 2025 se llevará a cabo en Nuevo León porque Tigres terminó con líder de la Fase Regular con 42 puntos, mientras que América culminó en el tercer puesto con 38 puntos.

    Final de ida

    • Fecha: Viernes 21 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.
    • Horario: Por confirmar.

    Final de vuelta

    • Fecha: Lunes 24 de noviembre en el Estadio Universitario.
    • Horario: Por confirmar.

    América busca levantar el tercer título de su historia tras coronarse en el Apertura 2018 y Clausura 2023. Las Águilas han perdido tres Finales en los últimos dos años.

    Por su parte, Tigres va por su séptimo campeonato para aumentar su ventaja como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil.

    Las felinas se han coronado en el Clausura 2018, Clausura 2019, Apertura 2020, Apertura 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023.

    Más sobre Liga MX Femenil

    1 min
    América califica a la Final de Liga MX Femenil gracias a errores de Chivas

    América califica a la Final de Liga MX Femenil gracias a errores de Chivas

    9:36
    Resumen | América derrota a Chivas y avanza a la Final de la Liga MX

    Resumen | América derrota a Chivas y avanza a la Final de la Liga MX

    1:15
    ¡Sarah quería su gol! Luebbert quedó mano a mano, pero arquera ganó

    ¡Sarah quería su gol! Luebbert quedó mano a mano, pero arquera ganó

    1:16
    ¡Otro error de Celeste Espino! Segundo gol de las Águilas

    ¡Otro error de Celeste Espino! Segundo gol de las Águilas

    1:16
    ¡Increíble la que dejó ir América! Annie Karich tenía el segundo

    ¡Increíble la que dejó ir América! Annie Karich tenía el segundo

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX