Liga MX Femenil Emma Watson es la nueva integrante de Tigres en la Liga MX Femenil La nueva integrante de las Amazonas llega directamente de la Women’s Super League inglesa.

Video ¿Emma Watson en Tigres Femenil? ¡Que comience la magia!

Sin duda uno de los equipos que más se preocupan en la Liga MX Femenil, por tener a las mejores jugadoras en sus filas es Tigres y, en este Torneo Clausura 2026, no es la excepción.

Para las Amazonas el talento en sus jugadoras es indispensable, pero en esta ocasión, con su más reciente fichaje, fueron más allá de gran talento, encontraron magia para integrar a sus filas.

Y es que la nueva integrante del Tigres Femenil lleva la magia en el nombre, se trata de Emma Watson, homónima de la actriz británica que diera vida al personaje de Hermione Granger en la serie de películas de Harry Potter.

La jugadora , procedente del Manchester United, de origen escocés, llega para fortalecer con todo su talento al equipo en el mediocampo y fue anunciada antes del encuentro de las felinas ante el Atlas, en duelo de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026.

"¡Talento joven y experiencia en la Women’s Super League inglesa! Emma Watson, mediocampista formada en el futbol británico y con recorrido internacional, ya es una Amazona. ¡Bienvenida a La U, Emma!", anunció Tigres Femenil en sus redes sociales.