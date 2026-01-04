Liga MX Femenil ¡Tigres, a lo campeón! Amazonas pasa por encima del Necaxa Con cuatro goles de Diana Ordoñez, las Universitarias derrotan 4-1 a Centellas en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

El actual campeón de la Liga MX Femenil se presentó con el pie derecho en Aguascalientes. Con cuatro goles de Diana Ordoñez, Tigres derrotó 4-1 a Necaxa en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Apenas a los 26 segundos del inicio del partido, Amazonas comenzó a inclinar la balanza a su favor con gran definición de Ordoñez, para el 1-0.

El segundo vendría con gran servicio que recibió Diana para confirmar el buen momento de la jugadora al quitarse la marca y poner el marcador 2-0 a favor de la visita.

Necaxa reaccionó con un disparo en tiro libre, que la guardameta de Tigres no controló y Karoll López lo aprovechó para mandarla al fondo de las redes.

Tigres reaccionó de forma inmediata y en clara falta dentro del área a Ordoñez, la propia futbolista cobró desde los 11 pasos para el 3-1. El póker de goles de la jugadora de Amazonas se generó en otra estupenda definición.

Con el resultado, Tigres suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026.