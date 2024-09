La expectación no se hizo esperar, seguramente para la joven pareja el inmueble enmudeció durante aquellos segundos, decir sí o no trazaría el camino futuro de ambos, ahora el marcador ya no importaba, lo único en la mente del romántico novio era el movimiento de los labios de su doncella que temerosa se resistía a recibir el flamante anillo de compromiso.