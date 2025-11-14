La escuadra del América Femenil está cerca de disputar la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, esto luego de vencer a Chivas en la ida por marcador de 2-0.

La escuadra dirigida por Ángel Villacampa mantendría la hegemonía en el Clásico Nacional de terminar con la obra en la semifinal de vuelta, la cual se vivirá en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras esto sucede, la directiva se mantiene trabajando para tener un plantel más completo el próximo Clausura 2026 y por eso irían por una defensora brasileña, que salió campeona con el combinado carioca en la Copa América.

Se trata de Isa Haas, jugadora del Cruzeiro, quien habría dado el visto bueno para la transferencia luego de que mejorarán la oferta económica, la cual ronda en 3.1 millones de Real brasileños, algo así como 10 millones de pesos mexicanos.

Esto la convertiría en la segunda venta más cara de la historia del futbol femenil de Brasil, Isa Haas llegó al Cruzeiro en 2024 de forma libre. En esta temporada, la defensora ha disputado 24 partidos en la liga loca, además de conquistar la Copa América con la Selección de Brasil.