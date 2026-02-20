Liga MX Femenil ¡Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos! Con goles de Thembi y Diana Ordoñez, Tigres derrota 2-0 a Pumas UNAM, en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Video Resumen | Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos

Tigres llegó a Ciudad Universitaria como favorito ante Pumas UNAM y los pronósticos no fallaron con el triunfo de Amazonas 2-0 sobre las Universitarias, en el arranque de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

El primer tanto de Amazonas se produjo por conducto de Thembi Kglatana, quien aprovechó su fortaleza y velocidad para eludir rivales y fusilar a la guardameta de Pumas al minuto ’34.

Video ¡Explosividad de Thembi Kglatana! Amazonas abre el marcador



Minutos después se anuló el segundo tanto de Tigres, por clara mano dentro del área de la propia Thembi, que el central no dudó en marcar.



Para el complemento, Pumas reaccionó, pero no lo suficiente para empatar el compromiso. Al minuto 69, tras un grave error de Karen Ramírez, quien intentó ceder el balón a su guardameta, Diana Ordoñez se lo roba y manda potente disparo al arco Universitario y el 0-2 en el marcador.

Video ¡Grave error de Pumas! Diana Ordoñez lo convierte en el 0-2

Pumas siguió insistiendo, pero el esfuerzo no rindió frutos. Con el resultado Tigres trepa a la cuarta posición de la tabla general con 21 unidades, empatado con América con un partido pendiente.