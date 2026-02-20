    Liga MX Femenil

    ¡Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos!

    Con goles de Thembi y Diana Ordoñez, Tigres derrota 2-0 a Pumas UNAM, en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos

    Tigres llegó a Ciudad Universitaria como favorito ante Pumas UNAM y los pronósticos no fallaron con el triunfo de Amazonas 2-0 sobre las Universitarias, en el arranque de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    Resumen | Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos
    10:26
    GRATIS

    Resumen | Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos

    Liga MX Femenil
    ¡Grave error de Pumas! Diana Ordoñez lo convierte en el 0-2
    1:21

    ¡Grave error de Pumas! Diana Ordoñez lo convierte en el 0-2

    Liga MX Femenil
    ¡Anulado! Echan para atrás el doblete de Thembi por mano en el área
    1:24

    ¡Anulado! Echan para atrás el doblete de Thembi por mano en el área

    Liga MX Femenil
    ¡Explosividad de Thembi Kglatana! Amazonas abre el marcador
    1:21

    ¡Explosividad de Thembi Kglatana! Amazonas abre el marcador

    Liga MX Femenil
    Pumas presenta a Goya, su nueva mascota para la Liga MX Femenil
    1 mins

    Pumas presenta a Goya, su nueva mascota para la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Katty Martínez sufre fuerte lesión con Rayadas y deberá ser operada
    1 mins

    Katty Martínez sufre fuerte lesión con Rayadas y deberá ser operada

    Liga MX Femenil
    Resumen | Toluca y Pachuca dividen puntos en el infierno
    9:54

    Resumen | Toluca y Pachuca dividen puntos en el infierno

    Liga MX Femenil
    Partidos del 16 de febrero: Se cierra jornada en España y Liga MX Femenil
    1 mins

    Partidos del 16 de febrero: Se cierra jornada en España y Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡América deja escapar dos puntos en casa!
    1 mins

    ¡América deja escapar dos puntos en casa!

    Liga MX Femenil
    ¡Katy 'Killer' sale en el carrito de las desgracias! Se lesiona la rodilla
    2:18

    ¡Katy 'Killer' sale en el carrito de las desgracias! Se lesiona la rodilla

    Liga MX Femenil

    El primer tanto de Amazonas se produjo por conducto de Thembi Kglatana, quien aprovechó su fortaleza y velocidad para eludir rivales y fusilar a la guardameta de Pumas al minuto ’34.

    Video ¡Explosividad de Thembi Kglatana! Amazonas abre el marcador


    Minutos después se anuló el segundo tanto de Tigres, por clara mano dentro del área de la propia Thembi, que el central no dudó en marcar.


    Para el complemento, Pumas reaccionó, pero no lo suficiente para empatar el compromiso. Al minuto 69, tras un grave error de Karen Ramírez, quien intentó ceder el balón a su guardameta, Diana Ordoñez se lo roba y manda potente disparo al arco Universitario y el 0-2 en el marcador.

    Video ¡Grave error de Pumas! Diana Ordoñez lo convierte en el 0-2

    Pumas siguió insistiendo, pero el esfuerzo no rindió frutos. Con el resultado Tigres trepa a la cuarta posición de la tabla general con 21 unidades, empatado con América con un partido pendiente.

    Las Universitarias se quedan en la séptima posición con 17 puntos.

    Relacionados:
    Liga MX FemenilFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX