América Femenil sigue con paso perfecto al ganar 3-0 a Puebla este miércoles en actividad de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil en su Apertura 2025.

Los goles cayeron prácticamente al inicio del partido y al final, gracias a un doblete de Bruna Vilamala, para sentenciar a temprana hora una nueva victoria de las Águilas y otro de Montserrat Saldívar.

El partido se retrasó más de 30 minutos debido a la fuerte lluvia en la Ciudad de México, que hizo que el encuentro iniciara más tarde de lo programado por la liga.

En el encuentro, América Femenil fue muy superior, pero no supo capitalizar la mayoría de las oportunidades que generaron al frente.

Bruna Vilamala abrió el marcador al minuto 7 con potente remate dentro del área y después, al 14', logró su segunda anotación con un mal despeje de la portera poblana para conseguir el gol.

Al 91', ya en tiempo de reposición, Saldívar recibió pase al espacio de Irene Guerrero para definir con tiro cruzado dentro del área y poner el definitivo 3-0.