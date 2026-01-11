Liga MX Femenil Scarlett Camberos exhibe terrible corte en pierna tras el partido ante Tijuana La delantera terminó expulsada en el empate sin goles ante Xolas.

Video ¡Como Gio dos Santos! Scarlett Camberos exhibe en redes gravedad de su lesión

Un día después del empate sin goles entre América y Tjiuana en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, Scarlett Camberos exhibió en redes sociales la gravedad de la lesión en su pierna izquierda.

La delantera de las Águilas terminó el partido con los ánimos caldeados por su polémica expulsión por doble amarilla a los 68 minutos de juego tras una confusa disputa por el balón.

Pero mucho antes de que Camberos se fuera a los vestidores, la jugadora había sido víctima del férreo marcaje de las Xolas que le provocó una profunda y terrible herida arriba de la rodilla, muy similar a la sufrida por Giovani Dos Santos en el 2023 durante el Clásico Nacional.

Scarlett terminó muy molesta con el arbitraje y dejó un recadito en su publicación al escribir la irónica frase con puntos suspensivos, "en fin...".