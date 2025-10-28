Video ¡El Gran Premio de México 2026 se une a la Copa del Mundo con una experiencia única!

El Gran Premio de México 2025 concluyó el pasado fin de semana y ya está todo listo para la edición 2026 que tendrá tintes futbolísticos por el Mundial 2026.

Este martes se ha hecho la presentación oficial del póster del GP México 2026 con una temática que hace remontar a cualquier aficionado a futbol al Mundial México 1970.

En la imagen aparece la tipografía que hace 55 años se usó para esa Copa del Mundo, con monoplazas de Racing Bulls, Aston Martin y Ferrari.

PRECIO DE BOLETOS PARA GRAN PREMIO DE MÉXICO 2026



El Gran Premio de México pondrá a la venta los boletos para la carrera en el 2026, que será del 30 de octubre al 1 de noviembre de acuerdo al calendario de Fórmula 1, en los siguientes días y con estos precios.

En esta ocasión habrá oportunidad de adquirir, con costo extra, el nuevo DPO (Derecho de Primera Opción), con la que podrás comprar tus boletos para las carrera de 2027 y 2028 en el mismo lugar. La preventa será los días 10 y 11 de noviembre con dos diferentes tarjetas bancarias, mientras que la venta general comenzará el día 12. Hay posibilidad de 6 o hasta 12 meses intereses.

Cabe recordar que para esta edición, Checo Pérez volverá a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez con la escudería Cadillac.

ZONA VERDE

Grada 1: 30,500 pesos + 7,500 pesos DPO

Grada 2: 30,500 pesos + 7,500 pesos DPO

ZONA NARANJA

Grada 2A: 3,900 pesos + 1,450 pesos DPO

ZONA AZUL

Grada 3A: 9,900 pesos + 2,500 pesos DPO

Grada 4: 15,000 pesos + 3,750 pesos DPO

Grada 5: 15,000 pesos + 3,500 pesos DPO

Grada 5A: 13,900 pesos + 3,750 pesos DPO

Grada 6: 13,000 pesos + 3,250 pesos DPO

Grada 6A: 7,000 pesos + 1,750 pesos DPO

Grada 6B: 9,900 pesos + 2,500 pesos DPO

ZONA ROSA

Grada 8: 10,500 pesos + 3,050 pesos DPO

Grada 9: 12,400 pesos + 3,250 pesos DPO

ZONA AMARILLA

Grada 7: 13,900 pesos + 3,500 pesos DPO

Grada 10: 19,900 pesos + 5,000 pesos DPO

Grada 11: 18,300 pesos + 4,500 pesos DPO

Grada 12: 12,800 pesos + 3,250 pesos DPO

ZONA GRIS

Grada 14: 10,000 pesos + 3,050 pesos DPO

ZONA CAFÉ

Grada 15: 10,000 pesos + 3,050 pesos DPO

ZONA ACCESIBLE

Personas con discapacidad: 3,900 pesos + 1,450 DPO