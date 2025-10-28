Gran Premio de México 2026 revela póster por Mundial y precios de boletos
La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez lució su poster para la carrera del siguiente año.
El Gran Premio de México 2025 concluyó el pasado fin de semana y ya está todo listo para la edición 2026 que tendrá tintes futbolísticos por el Mundial 2026.
Este martes se ha hecho la presentación oficial del póster del GP México 2026 con una temática que hace remontar a cualquier aficionado a futbol al Mundial México 1970.
En la imagen aparece la tipografía que hace 55 años se usó para esa Copa del Mundo, con monoplazas de Racing Bulls, Aston Martin y Ferrari.
PRECIO DE BOLETOS PARA GRAN PREMIO DE MÉXICO 2026
El Gran Premio de México pondrá a la venta los boletos para la carrera en el 2026, que será del 30 de octubre al 1 de noviembre de acuerdo al calendario de Fórmula 1, en los siguientes días y con estos precios.
En esta ocasión habrá oportunidad de adquirir, con costo extra, el nuevo DPO (Derecho de Primera Opción), con la que podrás comprar tus boletos para las carrera de 2027 y 2028 en el mismo lugar. La preventa será los días 10 y 11 de noviembre con dos diferentes tarjetas bancarias, mientras que la venta general comenzará el día 12. Hay posibilidad de 6 o hasta 12 meses intereses.
Cabe recordar que para esta edición, Checo Pérez volverá a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez con la escudería Cadillac.
ZONA VERDE
- Grada 1: 30,500 pesos + 7,500 pesos DPO
- Grada 2: 30,500 pesos + 7,500 pesos DPO
ZONA NARANJA
- Grada 2A: 3,900 pesos + 1,450 pesos DPO
ZONA AZUL
- Grada 3A: 9,900 pesos + 2,500 pesos DPO
- Grada 4: 15,000 pesos + 3,750 pesos DPO
- Grada 5: 15,000 pesos + 3,500 pesos DPO
- Grada 5A: 13,900 pesos + 3,750 pesos DPO
- Grada 6: 13,000 pesos + 3,250 pesos DPO
- Grada 6A: 7,000 pesos + 1,750 pesos DPO
- Grada 6B: 9,900 pesos + 2,500 pesos DPO
ZONA ROSA
- Grada 8: 10,500 pesos + 3,050 pesos DPO
- Grada 9: 12,400 pesos + 3,250 pesos DPO
ZONA AMARILLA
- Grada 7: 13,900 pesos + 3,500 pesos DPO
- Grada 10: 19,900 pesos + 5,000 pesos DPO
- Grada 11: 18,300 pesos + 4,500 pesos DPO
- Grada 12: 12,800 pesos + 3,250 pesos DPO
ZONA GRIS
- Grada 14: 10,000 pesos + 3,050 pesos DPO
ZONA CAFÉ
- Grada 15: 10,000 pesos + 3,050 pesos DPO
ZONA ACCESIBLE
- Personas con discapacidad: 3,900 pesos + 1,450 DPO
*Los precios en dólares oscilan desde los 211 hasta los 1,655. Estos precios no incluyen diversas zonas