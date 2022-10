'Checo' Pérez lanza mensaje a los múltiples fans que invaden el paddock

"Me encanta tener a los aficionados alrededor, me encanta tener a todos alrededor alentando. Supongo que por ser latino tengo una relación especial. Pedimos a todos estar tranquilos, estamos en el paddock, para que no griten o no empujen demasiado, pero aparte de eso estoy bien con eso”, solicitó Sainz, quien largará en quinto lugar, uno por detrás de 'Checo' Pérez.