El futuro deportivo de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 aún es incierto , pues no ha habido pronunciamiento oficial ni por parte de la escudería Red Bull Racing ni del piloto mexicano.

Sin embargo, el tapatío sí ha salido a aclarar en repetidas ocasiones que su continuidad en la escudería no está en entredicho, no obstante cierto sector de la prensa duda ante supuestas declaraciones en la que no es clara su permanencia.