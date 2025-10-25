Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1: Horario y dónde ver la calificación

Video ¡Mundial en juego! Así podrás ver la clasificación del Gran Premio de México

El Gran Premio de México 2025 dentro de la Fórmula 1 explotará el sábado en un fin de semana de alarido y que vuelve a poner la 'F1esta' en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De hecho, se cumplen 10 años del regreso de la categoría reina del automovilismo al recinto de Iztacalco y, por ello, los equipos y pilotos intentarán estar a la altura, iniciando sobre todo en la sesión de clasificación.

Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, así como el Red Bull de Max Verstappen están en plena disputa del título de pilotos, si bien el campeonato de constructores se definió ya en favor de los de Woking.

Por ello, la definición de la parrilla este sábado será de vital importancia para la gran carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en una nueva edición del Gran Premio de la Ciudad de México, además de dejar todo a punto en la tercera y última sesión de prácticas libres que se llevará a cabo horas antes.

HORARIO Y DÓNDE VER LA SESIÓN DE CALIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO 2025 DE LA FÓRMULA 1



Aquí se define gran parte de la carrera del domingo y la anhelada pole position que tiene a tres grandes candidatos, los tres que optan al título de pilotos.

Cuándo es la sesión de calificación del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1: sábado 25 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A qué hora es la sesión de calificación del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1: 15:00 del centro de México, 5pm ET, 2pm PT.

Dónde ver la sesión de calificación del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1: en México, podrás seguir la transmisión por Canal 5

HORARIO Y DÓNDE VER LA SESIÓN DE PRÁCTICAS LIBRES 3 DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO 2025 DE LA FÓRMULA 1