‘Checo’ Pérez tras el GP de Hungría: “No ha sido mi carrera más cómoda”

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez , de Racing Point , no quedó satisfecho con su actuación en el Gran Premio de Hungría después de iniciar en la onceava posición y terminar en séptimo en la pista del Hungaroring de Budapest.

“No ha sido mi carrera más cómoda en lo que va de carreras, pero mejor que en la calificación sin dudas, pero creo que se comprometió la carrera en la arrancada, la salida fue muy mala, no pude reaccionar, tengo que ver, no sé si de mi lado estaba un poco peor, toque un parche de agua y casi pierdo el auto, me voy al muro, pero afortunadamente lo pude controlar”, explicó el mexicano al finalizar la carrera.