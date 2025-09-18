¡Checo Pérez 'debuta' en Grandes Ligas! Así le fue en Dodger Stadium

Video ¡Ojo a ese brazo! Así le fue a Checo Pérez en su 'debut' en Grandes Ligas

Checo Pérez, piloto mexicano de Cadillac y próximo a regresar a la Fórmula 1 en la temporada 2026, mostró una faceta curiosa al 'debutar' en el beisbol de las Grandes Ligas.

El tapatío se dio tiempo para asistir a Dodger Stadium de Los Ángeles para lanzar la primera bola del partido entre los Dodgers y los Philadelphia Phillies.

Checo Pérez usó su brazo derecho para hacerla de pitcher en el primer lanzamiento desde la lomita del Dodger Stadium y cumplió con creces para hacer gala de una faceta desconocida.

Los Angeles Dodgers se preparan para la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas como uno de los mejores equipos de la Liga Nacional.