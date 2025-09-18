    Sergio Pérez

    ¡Checo Pérez 'debuta' en Grandes Ligas! Así le fue en Dodger Stadium

    Tras el anuncio con Cadillac, ahora el piloto tapatío 'incursiona' en el beisbol de las Grandes Ligas.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Ojo a ese brazo! Así le fue a Checo Pérez en su 'debut' en Grandes Ligas

    Checo Pérez, piloto mexicano de Cadillac y próximo a regresar a la Fórmula 1 en la temporada 2026, mostró una faceta curiosa al 'debutar' en el beisbol de las Grandes Ligas.

    El tapatío se dio tiempo para asistir a Dodger Stadium de Los Ángeles para lanzar la primera bola del partido entre los Dodgers y los Philadelphia Phillies.

    Checo Pérez usó su brazo derecho para hacerla de pitcher en el primer lanzamiento desde la lomita del Dodger Stadium y cumplió con creces para hacer gala de una faceta desconocida.

    Los Angeles Dodgers se preparan para la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas como uno de los mejores equipos de la Liga Nacional.

    Por su parte, Checo Pérez está ya a punto de incorporarse de forma regular a Cadillac, equipo que hará su debut en la llamada categoría reina del automovilismo.

