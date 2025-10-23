    América

    Isack Hadjar llega acompañado de misterioso americanista en el GP de México

    El piloto de Racing Bulls sorprendió a su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Piloto de la F1 es acompañado por americanista en el GP de México

    Los pilotos de la Formula 1 hicieron su presentación en el autódromo Hermanos Rodríguez de cara al GP de México e Isack Hadjar sorprendió a su llegada al recinto tras estar acompañado de un misterioso americanista.

    El piloto de Racing Bulls hizo acto presencia para ultimar detalles previos al inicio de las prácticas, pero a su arribo llegó junto c on una persona que portaba la playera de las Águilas del América.

    De inmediato se trató de ubicar quien era su acompañante y tal parece que es parte de su equipo quien al pisar suelo mexicano se enamoró de inmediato del conjunto azulcrema y decidió sorprender a los fans con el jersey del equipo de la Liga MX.

    Por su parte, Isack Hadjar llegó con la ropa de su escudería, pero no queda duda de que en su maleta se llevará una playera del América.

    El GP de México se llevará acabó este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez donde el francés buscará sumar puntos para mantenerse dentro del top ten del campeonato de pilotos.

