    Triunfo y nocaut de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano

    Yoali Mosquera muestra su poderío de puños a Miguel Nieblas y lo noquea en el combate estelar de Box Televisa.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Resumen | Triunfo de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano

    Yoali Mosquera confirmó esta noche que está listo para ir por un cinturón absoluto en el peso mosca, al noquear en el noveno asalto a Miguel Nieblas, en el combate estelar de Box Televisa desde Metepec, Estado de México.

    Mosquera fue de menos a más estudiando al rival y fue así que a partir del séptimo episodio comenzó a castigar a ‘Maikol’ Nieblas con el golpe más mexicano en el boxeo, el gancho al hígado infalible para quien lo recibe. Miguel terminó en la lona por primera vez en el combate.

    En el octavo de nueva cuenta visitó la lona con la misma ‘medicina’, fue en el noveno que ya no soportó el castigo al visitar el piso por tercera y cuarta ocasión en la pelea. En esta última visita el tercero en la superficie determinó no más castigo y por consecuencia el nocaut técnico a favor de Yoali Mosquera, quien se proclamó campeón de Norteamérica.

    Triunfo de Francisco Piña por decisión dividida

    En el combate coestelar de Box Televisa subieron al ring Francisco Piña ante Diego ‘Cuchis’ Andrade pactado a seis asaltos en el peso ligero. El triunfo correspondió a Piña al vencer por decisión dividida al ‘Cuchis’ Andrade.

    Round de estudio en el primer asalto, con mejores golpes por parte de Diego Andrade, quien no dejó de ir al frente en los primeros minutos. El segundo siguió con la misma tónica, con un ‘Cuchis’ impetuoso y un Francisco Piña con mayor volumen de golpeo.

    Francisco Piña siguió mejorando con el transcurrir del combate mostrando experiencia traducida en mejores golpes sobre la humanidad del rival. El ‘Cuchis’ recibió castigo constante, pero no se doblegó al ir por más e incluso sonriéndole al rival.

    Piña sabía que tenía control en el combate y así lo siguió trabajando a pesar del ímpetu de su oponente. En el quinto asalto hubo un buen intercambio de golpes, que inclinaron la balanza a su favor. Al final del sexto episodio, se decretó el triunfo del capitalino.

    Video Resumen | Triunfo de Francisco Piña por decisión dividida
