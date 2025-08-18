    Sebastián Cáceres

    Alana Flores sorprende a Sebastián Cáceres con increíble regalo de cumpleaños

    Después de su triunfo en Supernova la streamer se dio tiempo para festejar con el futbolista de América.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Viva el amor! Así sorprendió Alana a Cáceres por su cumpleaños

    Sebastián Cáceres recibió un gran regalo de cumpleaños por parte de Alana Flores quien se dio tiempo para prepararle una sorpresa al jugador del América.

    Después de su triunfo en la gala boxística Supernova, la streamer dejó con la boca abierta al futbolista uruguayo con una esplendida decoración en la sala de su casa por los 26 años del defensor.

    A través de Instagram, Alana Flores y Sebastián Cáceres mostraron la sorpresa de la streamer que incluía vario s regalos, pasteles, globos e incluso adornos con la cara del jugador del América.

    Cáceres, quien portaba una playera de Alana Flores, agradeció el detalle de su pareja con un enorme abrazo y un beso para demostrar su amor mientras sonaba de fondo las clásicas mañanitas.

    Cabe destacar que Sebastián Cáceres junto con otros de sus compeñeros de equipo estuvieron presentes en la victoria de Alana Flores en su pelea contra Gala Montes que dio de que hablar en las redes sociales.

    Video La boda del año: Alana Flores revela fecha y detalles de su compromiso con Cáceres

