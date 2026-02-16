    Boxeo

    Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson sostendrán una pelea de exhibición

    El encuentro tendrá lugar en la República Democrática del Congo en unos meses.

    Por:
    Alonso Ramírez
    ¡Gran pelea! Mayweather Jr. vs. Mike Tyson es oficial


    En el mundo del Boxeo se han dado grandes peleas en los últimos tiempos, pero nada como una entre excampeones del mundo.

    Boxeo

    Diversos reportes indican que Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson habrían acordado una pelea de exhibición para el próximo 25 de abril, fecha que se confirmaría un poco más adelante, el lugar sería en la República Democrática del Congo.

    Ambos peleadores ya están retirados de la actividad profesional, pero no han dejado de lado el encordado y se han subido a pelear.

    La última pelea que sostuvo Floyd Mayweather Jr. fue en el 2023 ante John Gotti III, mientras que Mike Tyson se midió con Jake Paul en el 2024, ambas peleas prometían mucho, pero decepcionaron a los especialistas.

    ¿Una pelea pareja?

    Mayweather Jr. Tiene 48 años y ha peleado en Peso wélter, ligero, pluma, superpluma, superwélter, wélter ligero, siempre ágil y con movimiento, estas categorías rondan entre 57 (126 libras) y 66 (154 libras) kilogramos.

    Tyson por su parte, tiene 59 años, pero se mantiene en forma, solo ha peleado en peso pesado, lo cual requiere estar en los (200 libras) 90 kilos o más.

