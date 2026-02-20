Boxeo ¡Floyd Mayweather Jr., saldrá del retiro y regresa al boxeo profesional! Tras combate de exhibición ante Mike Tyson, 'Money' regresará al boxeo profesional en el verano próximo con rival por confirmar.

Por: Baudelio García Espinosa

¡Floyd Mayweather saldrá del retiro y regresa al pugilismo profesional!

A sus 48 años el boxeador Floyd Mayweather decide salir del retiro de manera profesional, pero antes tendrá el combate de exhibición ante Mike Tyson el próximo 25 de abril en la República Democrática del Congo.

Después de esta pelea ‘Money’ regresará al ring de forma profesional en el verano con rival por designar.

La última ocasión que Mayweather subió al cuadrilátero fue en agosto del 2017 cuando enfrentó al campeón de la UFC, Connor McGregor a quien derrotó por detención.

El enfrentamiento ante Mike Tyson se llevará a cabo en el Congo, África haciendo recordar el combate que tuvo Muhammad Ali ante George Foreman en 1974 y que llevó por nombre ‘Rumble in the Jungle’.

Se calcula que la fortuna acumulada por Floyd Mayweather a lo largo de se carrera es de 1,100 a 1,200 millones de dólares, sin embargo, a principios del 2026 su situación financiera vino a la baja por problemas de liquidez.

El pugilista asegura que aún tiene lo necesario para establecer récords en el deporte del boxeo.