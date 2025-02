Para nadie es un secreto que Oscar de la Hoya , promotor de Golden Boy Promotions , no puede ver a Saúl Álvarez desde que dejó su empresa en 2015 y ahora volvió a arremeter contra el popular Canelo .

" Tu sólo has creado la era de las divas en el boxeo , otros peleadores te admiran y es tu culpa. Es la era más hambrienta de dinero en la historia del boxeo", aseguró en su podcast "Jueves de Palmadas" que publica semanalmente en sus redes sociales.

Todo porque el boxeador de Jalisco se negó a pelear con Jake Paul c on él que ya tenía un acuerdo firmado, según el propio De la Hoya, y en su lugar hizo un contrato de cuatro peleas con Riyadh Season por lo que de paso, también, cuestionó su lealtad.

"No podría estar más de acuerdo (con Paul). Canelo, estaba dolido cuando dejaste Golden Boy Promotions en 2015, pero luego le hiciste lo mismo a Eddie Hearn , y ahora a Al Haymon , de quien dijiste que era el mejor promotor de la historia hace unas semanas. ¿A ti no te preocupa ser leal a nadie? Simplemente estás en esto por dinero", aseguró.

"En lugar de pelear con David Benavidez el fin de semana del 5 de mayo, que ciertamente era el movimiento a hacer, porque viene de una gran victoria ante Morrell, estás peleando con... ¿ William Scull? ¿De verdad dijiste que no pelearías con Benavidez porque no quieres darle un día de pago que no merece?", finalizó.