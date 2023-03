Oficial: Canelo Álvarez peleará en estadio de Chivas ante John Ryder

"Muy contento, después de 12 años de no venir a pelear, regresar con todo lo que he hecho en el boxeo y como indiscutido, contento de regresar a Jalisco. También (pelear en México), me acuerdo cuando peleaba en la Arena Jalisco, muy contento y orgulloso de volver con la gente que me empezó a conocer y a apoyar, agradecido con todos", dijo el 'Canelo' para TUDN previo a hacer la presentación de la pelea ante Ryder.