'Maravilla' Martínez ilusionado con supuesto regreso al ring

“Creo que sería un buen combate. Es un buen boxeador, se le ve muy fuerte. Es un combate que me haría ilusión. Sería un duelo de estilos muy diferenciados. Me gustaría mucho, me llama la atención e incluso a veces le doy más vueltas de lo que te puedas imaginar”, comentó el púgil en un en vivo de Instagram.

“Es una idea que la hablé con Miguel, mi socio y mi amigo, y no le pareció descabellada, me dijo que le gustaba. No me parece descabellado. Donde se dé, en Madrid o en Bilbao, puede haber público; en España puede haber mucha gente. Yo entreno y en cualquier momento habrá novedades y se irán sabiendo. Sería algo muy bueno y dan ganas de dar esta noticia”, añadió.