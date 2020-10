Leo Santa Cruz en peso para enfrentarse a Gervonta Davis

Leo Santa Cruz busca convertirse en el segundo pentacampeón en la historia del pugilismo mexicano , si consigue el sábado salir victorioso en el Alamodome de San Antonio, Texas podrá igualar lo he hecho por Jorge el ‘Travieso’ Arce , quien ostenta cinco campeonatos mundiales en diferentes categorías.

El comportamiento de Gervonta Davis ante el mexicano no tuvo nada que ver con el de su pasada pelea cuando se enfrentó a Yuriorkis Gamboa y no logró el peso además de comportarse de una manera bastante despectiva, al parecer el mexicano de representa cierto respeto ya que no se le ha visto ser lo bravucón que era con otro tipo de rivales.