Haney y Gamboa, listos para dirimir al campeón Ligero del CMB

Poco a poco los boxeadores comienzan a retomar el ritmo y mañana toca el turno a Devin Haney , quien con sus 21 años de edad expondrá el campeonato mundial Ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante un muy experimentado Yuriorkis Gamboa , quien intentará una vez más conquistar el título absoluto de la división. Ambos contendientes no tuvieron contratiempos con la báscula al marcar 135 libras respectivamente.

"Yuriokis Gamboa es un peleador peligroso y experimentado. Es un ex campeón mundial unificado y ha estado en el ring con algunos de los mejores. Hirió a Terence Crawford, por lo que su poder no debe ser ignorado. Venció a Orlando Salido, que venció a Vasiliy Lomachenko. Hace menos de un año llevó a Gervonta Davis a la duodécima ronda, algo que nadie ha podido hacer. Gamboa es un verdadero guerrero y no lo tomo a la ligera", expresó el monarca, que sabe a quién enfrentará.