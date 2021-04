Eddy Reynoso tuvo que prepararse más para seguir con Canelo

"Más que nada, agradecer la confianza que me tuvo Saúl porque es incómodo cuando va creciendo un boxeador que lo ve el mundo, los críticos le ven mucho talento y los primeros que salimos bailando somos los entrenadores y más cuando uno es joven, mexicano y sin experiencia para manejar este tipo de atletas y me tuvo la confianza, y yo me esforcé en seguir aprendiendo, tener conocimiento que me hacía falta y ahí hemos ido caminando de la mano", dijo en entrevista con 'Versus' de TUDN.