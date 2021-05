Caleb Plant advierte al Canelo que él no es como BJ Saunders

The Sweethands explicó que le parece una falta de respeto que haya quienes lo comparen con BJ, pues destacó algunos puntos en los que es mejor empezando por la disciplina, además agregó que el británico no es explosivo a diferencia de él y explicó que tal vez en lo único que se parecen ees en la astucia sobre el ring, por lo que pidió a la gente que no tengan el concepto de que son peleadores similares.