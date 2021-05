La escalofriante fractura de Billy Joe Saunders a detalle

No fue hasta el final del round y la revisión en la esquina de Saunders que su entrandor Mark Tibbs se percató de la gravedad de la lesión. "Nunca me dijo que no quería continuar", reveló Tibbs sobre Saunders, a quien las redes sociales criticaron por cobarde.

“En la operación de ayer todo salió bien. Algunas veces ganas y otras pierdes, no me sentí fuera de mi liga, pero me dieron un buen golpe y no pude ver, pero Ben consiguió que Conner lo jalara. Gracias a todos los que vieron la pelea, regresaré. Bendiciones”, escribió Saunders tras la cirugía.