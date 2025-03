Al respecto, en entrevista con el canal de YouTube de Manouk Akopyan, el invicto Crawford ya habló y señaló de manera algo sorpresiva que no le interesa noquear al Canelo.

“No tengo que detenerlo. Solo tengo que vencerlo. No voy a intentar noquear a Canelo. ¿Es posible? Sí, por supuesto . Vengo de una categoría de peso más pequeña y más rápida. Así que si le dan un golpe que no ve, definitivamente puede salir lastimado. Estoy intentando pelear mi pelea”, dijo.

“Mucha gente está enojada porque me dieron la oportunidad. No quieren que me la den por motivos personales. Cuando le gane a Canelo Álvarez, seré uno de los tres mejores peleadores libra por libra de la historia”, concluyó el peleador de 37 años.