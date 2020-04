Canelo revela la edad en la que piensa retirarse del boxeo

El mexicano añadió que el boxeo es su mayor pasión, pero ello no significa que no tenga presente el día en que tendrá que dejar atrás el deporte que tantas glorias le ha dado.

"El boxeo es mi vida, mi cuerpo me pide pelear. Me mantengo entrenando porque amo el boxeo, tengo pelea o no... 36 años para mí es buen tiempo para retirarme, 37 máximo", reveló Canelo.