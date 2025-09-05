Canelo Álvarez se 'olvida' de Crawford para ser modelo de exclusiva marca

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue demostrando que su figura trasciende el boxeo y ahora también conquista la industria de la moda. El campeón mundial en cuatro divisiones firmó recientemente su combate contra Terence Crawford, programado para el 13 de septiembre en Las Vegas, pero entre entrenamientos se dio tiempo para posar frente a las cámaras.

El pugilista tapatío, de 35 años, fue elegido como rostro principal de la campaña Otoño-Invierno 2025 de la firma estadounidense AMIRI, consolidando su faceta como referente de estilo más allá del cuadrilátero.

PUBLICIDAD

La sesión de fotos, realizada por Hart Leshkina en una mansión de aire vintage, muestra al mexicano en atuendos que combinan lo formal con lo casual.

Los estilismos incluyen trajes de corte preciso, camisas de esmoquin con moños desanudados y reinterpretaciones sofisticadas del sportswear, en diálogo con símbolos de su disciplina como las vendas de boxeo.

“ En esta campaña, Álvarez expresa su estilo personal a través de las prendas icónicas del guardarropa de Amiri: trajes de corte preciso en tonos inesperados, la nostalgia elegante de una camisa formal con corbata, e interpretaciones elevadas de piezas clásicas del sportswear estadounidense”, destacó la marca en un comunicado.

Para Mike Amiri, director creativo de la firma, el Canelo representa “la tensión entre la vida pública de las grandes figuras y su autenticidad fuera de los reflectores”.