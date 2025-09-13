    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Canelo presume auto exótico de precio de locos antes de pelea contra Crawford

    ¡Auténtica locura! Esto es lo que vale el nuevo auto en la colección de Saúl Álvarez.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Canelo sorprende con carísimo amuleto previo a su combate con Crawford

    Saúl 'Canelo' Álvarez peleará este sábado ante Terence Crawford en Las Vegas y, como ya es costumbre, el boxeador mexicano presumió un nuevo auto en su colección y que es de auténtico lujo.

    En esta ocasión, se trata de un Lamorghini Vento, un superdeportivo híbrido, pionero dentro de la prestigiosa marca europea dedicada a un segmento más que exclusivo.

    PUBLICIDAD

    Por medio de sus redes sociales, Saúl Álvarez reveló fotos de su vehículo que está valuado en alrededor de 609 mil dólares, más de 11 millones de pesos. Con la leyenda 'Orange is the new black', en alusión a una famosa serie de Netlix.

    El pugilista jalisciense defenderá su campeonato indiscutido este sábado ante Terence Crawford dentro de la categoría de los supermedianos, esto en el Allegiant Stadium de Las Vegas, recinto que se estrenará en el boxeo.

    Ambos boxeadores superaron la báscula al marcar exactamente el mismo peso: las 167.5 libras previo a este combate que es uno de los más esperados en los últimos años.

    Más sobre Saúl 'Canelo' Álvarez

    1:21
    ¿El auto más caro? El ridículo precio del nuevo auto de Canelo

    ¿El auto más caro? El ridículo precio del nuevo auto de Canelo

    1 min
    Canelo revela su sentir por la 'inauguración' que protagonizará en pelea ante Crawford

    Canelo revela su sentir por la 'inauguración' que protagonizará en pelea ante Crawford

    1 min
    'Canelo' Álvarez y Terence Crawford decretan 'empate' incluso antes de su pelea

    'Canelo' Álvarez y Terence Crawford decretan 'empate' incluso antes de su pelea

    1:23
    ¡Paren todo! Canelo revela quién lo escoltará al ring ante Crawford

    ¡Paren todo! Canelo revela quién lo escoltará al ring ante Crawford

    1 min
    Canelo Álvarez revela artista que lo acompañará al ring en pelea ante Crawford

    Canelo Álvarez revela artista que lo acompañará al ring en pelea ante Crawford

    Relacionados:
    Saúl 'Canelo' ÁlvarezBox

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD