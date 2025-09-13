Canelo presume auto exótico de precio de locos antes de pelea contra Crawford

Video Canelo sorprende con carísimo amuleto previo a su combate con Crawford

Saúl 'Canelo' Álvarez peleará este sábado ante Terence Crawford en Las Vegas y, como ya es costumbre, el boxeador mexicano presumió un nuevo auto en su colección y que es de auténtico lujo.

En esta ocasión, se trata de un Lamorghini Vento, un superdeportivo híbrido, pionero dentro de la prestigiosa marca europea dedicada a un segmento más que exclusivo.

Por medio de sus redes sociales, Saúl Álvarez reveló fotos de su vehículo que está valuado en alrededor de 609 mil dólares, más de 11 millones de pesos. Con la leyenda 'Orange is the new black', en alusión a una famosa serie de Netlix.

El pugilista jalisciense defenderá su campeonato indiscutido este sábado ante Terence Crawford dentro de la categoría de los supermedianos, esto en el Allegiant Stadium de Las Vegas, recinto que se estrenará en el boxeo.